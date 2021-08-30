YTÜ araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet anasayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.

Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 27.08.2021

Son Başvuru Tarihi : 10.09.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.09.2021

Sınav Giriş Tarihi : 17.09.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.09.2021

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