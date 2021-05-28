YTB’den Yurtdışı Türkleri yalnız değil mesajı!
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından Solingen faciasını anmak amacıyla açılan stanttı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ırkçılığa hayır etiketi ile yaptığı paylaşımda, “28 yıl önce Almanya #Solingen'de ırkçı caniler evlerini yakıp 4'ü çocuk;5 vatandaşımızı katletmişti. Ankara-#Ulus'ta o evin de olduğu anma platformumuzdan Yurtdışı Türkler Yalnız değil dedik” ifadelerini kullandı.