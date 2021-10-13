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Kültür - Sanat YTB destekleriyle “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”
Kültür - Sanat

YTB destekleriyle “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı ve Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı anısına “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:06:00 -
YTB destekleriyle “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”

YENİ AKİT  ANKARA

Her yıl farklı bir üniversite ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” bu yıl İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı ve Yunus Emre’nin Vefatının 700’üncü yılı anısına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) destekleriyle yapılacak. 14-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilecek olan ve uluslararası niteliğe sahip sempozyumda, soydaş coğrafyalardan akademisyenlerin, Türkologların ve edebiyatçıların yer alması bekleniyor. Sempozyumun ilk iki gününde açılış konuşmaları ve bildiri sunumları gerçekleştirilecek olup, 16 Ekim tarihinde ise katılımcılar, Ayder Yaylası’na yapılacak kültürel geziye katılacak. Sempozyuma YTB’nin yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu ve UNESCO gibi kurumlar tarafından da destek veriyor.

Sempozyumda; Türk Dilinin Anadolu’daki ve soydaş coğrafyalardaki yapısal özellikleri ve karşılaştırmaları, ünlü Türk şair, mutasavvıf ve yazarların eserleri, Türk dilinin söylem zenginliği ve Türkçe öğretimi konularında bildiriler sunulacak. Sempozyum sonunda bildiri kitabı çevrimiçi ortamda kamuoyuna takdim edilecek.

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