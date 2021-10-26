YTB desteğiyle, Ahıska üzerine akademik okumalar programı

YENİ AKİT ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Ahıskalı Gençler Derneği tarafından “Ahıska Üzerine Akademik Okumalar” programı düzenleniyor. Program kapsamında, ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki öğrenciler, Ahıska özelinde; dil, etnopedagoji, tarih, kültür, din, folklor, sinema, tiyatro, eğitim ve göç konularında eğitim alacak.

Ahıska meselesi hakkında bilgi ve bilinç sahibi olunması, yeni akademik çalışmaların teşvik edilmesi ile konuyla ilgilenen öğrencilerin ortak bir platformda buluşturulması amacıyla düzenlenen program çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. 11 dersten oluşan program 9 Ocak 2021 tarihinde son bulacak. Programı başarıyla bitiren öğrencilere ise sertifika verilecek.

“1944 Ahıska sürgünü: Son Tanıklar kitabının ikinci baskısı çıktı

YTB tarafından "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" dolayısıyla hazırlanan “1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar" kitabı, sürgün anılarının canlı tutulmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. İkinci baskısı kısa süre önce çıkan belgesel kitap, akademik çalışmalar için de kaynak niteliğinde değerlendiriliyor. Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde yaşayan Ahıska Sürgününe tanık olmuş Ahıska Türkleri ile mülakatlar gerçekleştirilerek hazırlanan belgesel kitap ile Ahıska Türklerine ait kültürel mirasın korunması hedefleniyor. Sürgün günlerini yaşamış 75 kişi ile gerçekleştirilen röportajların sonunda elde edilen 300 saatlik görüntü ve 500 sayfalık doküman üzerinden hazırlanan kitap, önemli bir kaynak niteliği taşıyor.