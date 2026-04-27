  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ayasofya’da dev restorasyon! Kubbe çelik sistemle kapatılıyor Mide sorunlarıyla uğraşıyordu: Dünyaca ünlü yıldız şifayı Türk içeceğinde buldu! İslam Memiş tarih verdi: Gram altın 3150 lira değişecek Osmanlı arşivinde tarihi keşif: İlk kez ortaya çıktı! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Ünlü şefin test sonucu belli oldu! Savaşta düşmanın kabusu olacak: Türk zırhlısına ‘elektrik’ dopingi! Isı yok, ses yok, kaçış yok Bir ilimizde toprak resmen para kusuyor! Yerin altında büyük bir servet var AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin'den '27 Nisan e-muhtıra' mesajı Pakistan’daki müzakereler neden başarısız oldu? İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den flaş açıklama
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Boşaltılan evler dronla görüntülendi! Baraj kapakları açıldı, mahalle su altında kaldı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Boşaltılan evler dronla görüntülendi! Baraj kapakları açıldı, mahalle su altında kaldı

Diyarbakır Kocaköy'de yağışlar sonrası su seviyesi yükselen Ambar Barajı’nın kapakları açılınca su, kırsal Şerifoğulları Mahallesi’ne kadar ulaştı.

Diyarbakır’da baraj suyunun ulaştığı mahallede boşaltılan evler su altında kaldı.

Kocaköy ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası su seviyesi yükselen Ambar Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla su, kırsal Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı. Daha önce boşaltılan ve su altında kalan 10 ev, dronla görüntülendi.

Kocaköy ilçesinde geçen günlerde etkili olan yağışların ardından Ambar Barajı’nda su seviyesi yükseldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi’ne ulaştı. Daha önce boşaltılan 10 ev su altında kaldı. Su altındaki evler, dronla görüntülendi.

Mahallede yaşayan Mahmut Aksoy (40), su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu belirterek, "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu.

İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı. Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar.

Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yavuz

Doğal gaz boruları gibi borularla suyu az olan barajlara su takviyesi yapılması için çalışmalar neden yapılmıyor. malı ziyan olan insana da suyu olmayana da yazık. Devletimiz çalışma yapmalıdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23