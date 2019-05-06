YSK'dan flaş karar: İstanbul'da seçimler yenilenecek

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Boy boy şehidimin geldiği günlerde apo itine 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşme izni çıkartan bu hükümet , Allah(cc) seni sandıklara gömsün
Vay vay21 dk önce
Bu halk Ekremi sevdi ne yaparsanız yapın kazanacakkkkk, aslında seçimlerde gerek yok sandık ta kazandı masada kaybetti vay vay ne demokrasi miş, madem öyle bütün ilçelerdende iptal edilsin, seçim İstanbul'un ilçeleri dahil yapılsın
Sonunda en dogru karar verildi. Butun saibeler ortadan kalkti. 23 Haziran hayirli olsun. Bir dahada boyle hileli secim olmasin.
Can BALKAN28 dk önce
Hani seçimle gelen seçimle giderdi ? Demek ki gitmiyormuş. AKP kazanana kadar devam. Devam edin böyle
Demokrat29 dk önce
Aynı zarftaki dört oy pusulasından (AKPnin kazandığı) üçü geçerli ama (AKPnin kaybettiği) bir tek oy pusulası geçersiz!!!!Bu darbe değil de nedir????Artık seçimler anlamını yitirmiştir. Elveda demokrasi!!!
bozeren29 dk önce
herhalde artık poşet olayından ve bazı bed faaliyetlerden geri durursunuz ey hükümet! aksi takdirde yine oy alamazsınız!
Aziz Metin30 dk önce
Biyerlerinize kına yakın. Ülke için yüz karasıdır, iktidar için de. Bundan sonra milyon oyum olsa hepsi CHP'yedir.
Corumlu 31 dk önce
Bizum reis ekrem imamoglunu 2023 cumhurbaskanligina hazirliyor bol bol antreman yaptirayu daa
Ismail31 dk önce
Elhamdülillah sonsuz kere elhamdulillah
misafir34 dk önce
Ilce secimleride yenilense kimde bir sey diyemezdi. Istanbulun geliri icin....
Mustafa Başoğlu 36 dk önce
Dolar , 10 dk da 10 kuruş arttı. Olan yine vatandaşa olacak. Sonuçta yine KAYBEDECEKSİNİZ!...
Alper36 dk önce
Bugünden itibaren Erdoğan nihayi hedefine ilk adımını atmış bulunuyor. İlk önce emniyet teşkilatını, sırasıyla yargıyı, siyasileri ve orduyu tasfiye etti. Bilin bakalım sıra nerede. Sıra halkı tasfiye etmede. İşte bu da başlangıçtır. Erdoğanın bahsettiği 2023 hedefi ülkeyi parti devletine çevirmek ve kendinden olmayanı sonsuza kadar tasfiye etmektir. Bunun için iç savaşı bile göze almış durumda kendisi. Bütün bunları Amerika ve İngiltere ile ortak çalışma dahilinde yapıyor. Geçmiş olsun Türkiyem. Bundan sonra siyasal İslamcıların önüne kimse geçemez. Ama çok değil 7 8 yıl sonra bu şeriatçılar bile bugünleri mumla arayacaklar. Ama herşey için geç kalınmış olacak. Toprak atın ülkemin üstüne.
ümit37 dk önce
O kadar şaibeye karşı alınan karar yerinde olmuş eğer akp alamazsa seçimi o zaman bu iş uzar bitmez İstanbulluların tekrar akp demeliki farkla seçimi alsın
Servet 38 dk önce
Yunanistan üzüldü
Kerem39 dk önce
Bu sefer millet sizi sandığa gömecek çirkefler. Halkın iradesini gasp edemeyeceksiniz hırsızlar. EKREM BAŞKAN KAZANACAK
Hatice40 dk önce
Hep karamsar dusunuyordum simdi sevindim hak yerini bulsun simdi kim kazanirsa hakkini alsin
EKREMIS GEVURAPULOS41 dk önce
secim geliyah mazbata gidiyah
Davudi41 dk önce
İşte bu. Haydi hayırlısı. Sizden korkan sizin gibi olsunDevam İnşAllah
Yıldırım Seyrek42 dk önce
Korkacak bir şey yok Imamoğlu 12000 oy farkla tekrar kazanır ! Oylar tek tekte kamera çekilsin , hile yapmayanlar zaten telaşa kapılmaz!
hasan42 dk önce
Yunan kafirleri çıldırıyor..
Fatih Karaman 43 dk önce
Secimlerin yenilenmesi kesin mi
rte43 dk önce
güzel oldu böylece demokratikmiş gibi olmaktan kurtulduk:!!!!!
Ali Yaşar44 dk önce
Yazıklar olsun. Bu demokrasi ve hukuk katliamı asla unulmayacak. Bunun sorumluları da çok değil yakın bir zamanda yargılanacaklar.
ahsol45 dk önce
Vatana millete hayirli olsun. Bence oylar tamami da sayilsin.
Yazıklar olsun45 dk önce
Yok böyle Demokrasi talimatlarla hukuk yönetiliyor, seçim yapmaya gerek yok direk istedikleri adamları atasınlar. Ak Parti'nin adayı okadar oyla seçimi alsaydı Dinimize, imanınıza,Allahınıza, hak kitabımıza böyle olurmuydu, ey insanlık utan utan utan
Ali 46 dk önce
Hayirli ramazanlar dogrusuyda buydu insallah hayirlisi olur adalet yerini bulur
Ozan48 dk önce
Bekediye secim masraflari akp nin cebinden degil biz halkin cebinden çıkıyor.Su mubarwk ramazan ayinda hakkim haram zehir zikkim olsun
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