YSK'dan flaş karar: İstanbul'da seçimler yenilenecek YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

YSK'da AK Parti’nin itirazı 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Ayrıntılar geliyor... YSK'nın kararı sonrası Melih Gökçek'ten ilk tepki

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