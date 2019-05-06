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YSK'dan flaş karar: İstanbul'da seçimler yenilenecek

YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:30
YSK'dan flaş karar: İstanbul'da seçimler yenilenecek
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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:30
  1. YSK
  2. İstanbul

YORUM YAZ

  • KadriKadri20 dk önce
    Boy boy şehidimin geldiği günlerde apo itine 8 yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşme izni çıkartan bu hükümet , Allah(cc) seni sandıklara gömsün
  • Vay vayVay vay21 dk önce
    Bu halk Ekremi sevdi ne yaparsanız yapın kazanacakkkkk, aslında seçimlerde gerek yok sandık ta kazandı masada kaybetti vay vay ne demokrasi miş, madem öyle bütün ilçelerdende iptal edilsin, seçim İstanbul'un ilçeleri dahil yapılsın
  • BilalBilal24 dk önce
    Hirsizligin tadi bukadar olur
  • Can_demirkan53@hotmail.com [email protected] 28 dk önce
    Sonunda en dogru karar verildi. Butun saibeler ortadan kalkti. 23 Haziran hayirli olsun. Bir dahada boyle hileli secim olmasin.
  • Can BALKANCan BALKAN28 dk önce
    Hani seçimle gelen seçimle giderdi ? Demek ki gitmiyormuş. AKP kazanana kadar devam. Devam edin böyle
  • DemokratDemokrat29 dk önce
    Aynı zarftaki dört oy pusulasından (AKPnin kazandığı) üçü geçerli ama (AKPnin kaybettiği) bir tek oy pusulası geçersiz!!!!Bu darbe değil de nedir????Artık seçimler anlamını yitirmiştir. Elveda demokrasi!!!
  • bozerenbozeren29 dk önce
    herhalde artık poşet olayından ve bazı bed faaliyetlerden geri durursunuz ey hükümet! aksi takdirde yine oy alamazsınız!
  • Aziz MetinAziz Metin30 dk önce
    Biyerlerinize kına yakın. Ülke için yüz karasıdır, iktidar için de. Bundan sonra milyon oyum olsa hepsi CHP'yedir.
  • Corumlu Corumlu 31 dk önce
    Bizum reis ekrem imamoglunu 2023 cumhurbaskanligina hazirliyor bol bol antreman yaptirayu daa
  • IsmailIsmail31 dk önce
    Elhamdülillah sonsuz kere elhamdulillah
  • misafirmisafir34 dk önce
    Ilce secimleride yenilense kimde bir sey diyemezdi. Istanbulun geliri icin....
  • Mustafa Başoğlu Mustafa Başoğlu 36 dk önce
    Dolar , 10 dk da 10 kuruş arttı. Olan yine vatandaşa olacak. Sonuçta yine KAYBEDECEKSİNİZ!...
  • AlperAlper36 dk önce
    Bugünden itibaren Erdoğan nihayi hedefine ilk adımını atmış bulunuyor. İlk önce emniyet teşkilatını, sırasıyla yargıyı, siyasileri ve orduyu tasfiye etti. Bilin bakalım sıra nerede. Sıra halkı tasfiye etmede. İşte bu da başlangıçtır. Erdoğanın bahsettiği 2023 hedefi ülkeyi parti devletine çevirmek ve kendinden olmayanı sonsuza kadar tasfiye etmektir. Bunun için iç savaşı bile göze almış durumda kendisi. Bütün bunları Amerika ve İngiltere ile ortak çalışma dahilinde yapıyor. Geçmiş olsun Türkiyem. Bundan sonra siyasal İslamcıların önüne kimse geçemez. Ama çok değil 7 8 yıl sonra bu şeriatçılar bile bugünleri mumla arayacaklar. Ama herşey için geç kalınmış olacak. Toprak atın ülkemin üstüne.
  • ümitümit37 dk önce
    O kadar şaibeye karşı alınan karar yerinde olmuş eğer akp alamazsa seçimi o zaman bu iş uzar bitmez İstanbulluların tekrar akp demeliki farkla seçimi alsın
  • Servet Servet 38 dk önce
    Yunanistan üzüldü
  • KeremKerem39 dk önce
    Bu sefer millet sizi sandığa gömecek çirkefler. Halkın iradesini gasp edemeyeceksiniz hırsızlar. EKREM BAŞKAN KAZANACAK
  • HaticeHatice40 dk önce
    Hep karamsar dusunuyordum simdi sevindim hak yerini bulsun simdi kim kazanirsa hakkini alsin
  • EKREMIS GEVURAPULOSEKREMIS GEVURAPULOS41 dk önce
    secim geliyah mazbata gidiyah
  • DavudiDavudi41 dk önce
    İşte bu. Haydi hayırlısı. Sizden korkan sizin gibi olsunDevam İnşAllah
  • Yıldırım SeyrekYıldırım Seyrek42 dk önce
    Korkacak bir şey yok Imamoğlu 12000 oy farkla tekrar kazanır ! Oylar tek tekte kamera çekilsin , hile yapmayanlar zaten telaşa kapılmaz!
  • hasanhasan42 dk önce
    Yunan kafirleri çıldırıyor..
  • Fatih Karaman Fatih Karaman 43 dk önce
    Secimlerin yenilenmesi kesin mi
  • rterte43 dk önce
    güzel oldu böylece demokratikmiş gibi olmaktan kurtulduk:!!!!!
  • Ali YaşarAli Yaşar44 dk önce
    Yazıklar olsun. Bu demokrasi ve hukuk katliamı asla unulmayacak. Bunun sorumluları da çok değil yakın bir zamanda yargılanacaklar.
  • ahsolahsol45 dk önce
    Vatana millete hayirli olsun. Bence oylar tamami da sayilsin.
  • Yazıklar olsunYazıklar olsun45 dk önce
    Yok böyle Demokrasi talimatlarla hukuk yönetiliyor, seçim yapmaya gerek yok direk istedikleri adamları atasınlar. Ak Parti'nin adayı okadar oyla seçimi alsaydı Dinimize, imanınıza,Allahınıza, hak kitabımıza böyle olurmuydu, ey insanlık utan utan utan
  • Ali Ali 46 dk önce
    Hayirli ramazanlar dogrusuyda buydu insallah hayirlisi olur adalet yerini bulur
  • OzanOzan48 dk önce
    Bekediye secim masraflari akp nin cebinden degil biz halkin cebinden çıkıyor.Su mubarwk ramazan ayinda hakkim haram zehir zikkim olsun
  • CevahirCevahir50 dk önce
    Rabbim hayirlara vesile kilsin.INSAALLAH
  • sukrusukru51 dk önce
    Bu seferde oyları çaldırmayın bari.
  • imamoğluimamoğlu51 dk önce
    kaç kaçacağın bi yere zira suratına tükürürler
  • Mustafa Başoğlu Mustafa Başoğlu 52 dk önce
    250.000 fark yiyeceksiniz, sevinmeyin.
  • ImamImam53 dk önce
    Oğlum ekrem kaybedeceksin
  • OzanOzan55 dk önce
    Yaziklar olsun hak yiyenler sizi

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