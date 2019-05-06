YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı son dakika
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. İstanbul seçimlerinin yenileceği haberini duyan vatandaşlar YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı son dakika sorgulamalarında bulundu. Peki YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı nedir? İşte son dakika YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı06 Mayıs 2019 Pazartesi 23:14
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. İstanbul seçimlerinin yenileceği haberini duyan vatandaşlar YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı son dakika sorgulamalarında bulundu. Peki YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı nedir? İşte son dakika YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı
YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı nedir?
YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.
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