YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı son dakika Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. İstanbul seçimlerinin yenileceği haberini duyan vatandaşlar YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı son dakika sorgulamalarında bulundu. Peki YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı nedir? İşte son dakika YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. İstanbul seçimlerinin yenileceği haberini duyan vatandaşlar YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı son dakika sorgulamalarında bulundu. Peki YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı nedir? İşte son dakika YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı YSK Maltepe ve Büyükçekmece seçim kararı nedir? YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları reddetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.