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Gündem YSK Başkanı’ndan flaş açıklama!
Gündem

YSK Başkanı’ndan flaş açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 11:13:00 - 2023-05-28 11:24:23
YSK Başkanı’ndan flaş açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oyunu kullandığı okulda açıklamalarda bulundu. “Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir” diyen Yener, bu turda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşündüklerini belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

'Seçim erken sürede sonuçlanacak'

28 Mayıs Pazar günü ikinci turu gerçekleştirmekteyiz. İlk turdaki gibi vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermekte. Sonuçların Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar sıkıntısız devam etmekte. 14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz. Yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek.

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Yorumlar

Kepçe

Tipe bak ne kulak var muhteremde

h.hüseyin

chp sandıklara yaklaşmasın, çünkü vardığı yeri mikroplar, tehlikelidirler.
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