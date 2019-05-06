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YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!

YSK, AK Parti'nin KHK'lıların oy kullanmasına yönelik ikinci itirazını da reddetti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:19
YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!

İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrildi. Kurul itirazları görüşmeye başladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu.

YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi.

İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, hafta başından itibaren o raporları inceleyecek.

Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

Kısıtlı seçmen

YSK, AK Parti'nin itiraz dilekçesinde öne sürdüğü 41 bin 132 kısıtlı seçmen iddiasının araştırılmasına karar vermişti. İstanbul seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurullarından kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerin araştırılmasını istemişti. YSK, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimi hakkında yaptığı olağanüstü itirazda verdiği ara kararda ise sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından bilgi istemişti.

Ek dilekçe

İstanbul seçimlerine ilişkin yapılan olağanüstü itirazların hukuki dayanağının olmadığını iddia eden CHP ise AK Parti ve MHP tarafından yapılan başvuruların reddedileceğini öngörüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu YSK'nın kısıtlı seçmenlerle ilgili çizelgesini paylaşarak, YSK'nın bulgularına göre İstanbul'un tüm ilçelerinde 766 "kısıtlı seçmen" bulunduğunu belirtmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldığı bir TV yayınında "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi.

YSK'dan AK Parti'nin itirazına red

AK Parti'nin KHK'lılar için ikinci kez itirazını karara bağlayan YSK bu konuda AK Parti'nin itirazını reddetti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:19
  1. İstanbul
  2. ysk
  3. ak parti

YORUM YAZ

  • HaticeHatice23 dk önce
    Ysk secimide yenilemiyecek gorursunuz cunku adalet aslinda hep chp ye islemis oldugunu goreceksiniz ysk nin icinde bayagi gulenci var

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