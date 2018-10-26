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YPG'ye destek veren Alman vatandaşın cezası belli oldu

Şırnak'ta terör örgütü YPG'ye üye olma suçundan yargılanan Alman vatandaşı Patrick K.'nın cezası belli oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 15:36
YPG'ye destek veren Alman vatandaşın cezası belli oldu

Alman vatandaşı Patrick K.'nın 'terör örgütüne üye olmak' suçundan Şırnak'ta yargılandığı davada suçlu bulunduğu ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiği bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Şırnak'taki duruşmaya video-konferans aracılığı ile katılan Patrick K.'nın avukatı Hüseyin Bilgin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin yasak askeri bir bölgeye girdiği için de ayrıca 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını, ancak bu cezasının ertelendiğini açıkladı.

Terör örgütü üyeliği suçlamasını ise kabul etmediklerini belirten Bilgin, müvekkilinin üzgün olduğunu ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

"Sizin için savaşacağım"

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise 'Türk yargısının kararıdır' denilerek Patrick K.'ya konsolosluk hizmetlerinin sunulmaya devam edileceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Patrick K. ve Türk avukatlarının Türk yasaları uyarınca eldeki hukuki seçenekleri değerlendireceklerini varsayıyoruz" dedi.

Yaklaşık 8 aydır cezaevindeki 29 yaşındaki Patrick K.‘nın 4 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alındığı duyurulmuştu. İddianamede Patrick K.'ya, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve PKK'nın uzantısı olarak görülen YPG üyesi olduğu suçlaması yöneltiliyor. Patrick K.'nın YPG ile bağlantısına dair bir e-posta bulunduğuna da işaret ediliyor. İddianamede, Patrick K.‘nın YPG ile iletişime geçtiği ve söz konusu e-postada İngilizce olarak "Sizin için savaşacağım" ifadelerinin yer aldığı savunuluyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:36
  1. Şırnak

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