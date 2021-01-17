YPG’de hırsızlık kavgası

Göksel Çağlav Ankara

Suriye’de işgal ettiği topraklarda varlığını sürdürebilmek için, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin silah ve para desteğini alan terör örgütü YPG/PKK’da hırsızlık kavgası yaşanıyor.

YPG’nin sözde Münbiç Sivil Konseyi Maliye Sorumlusu Nidal isimli teröristin 5 milyon dolar alarak Halep’e kaçtığı iddiası ile ailesinden çocuklar da dahil çok sayıda kişi örgüt tarafından yakalandı. Yerel kaynaklar tarafından iddia edilen olay, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından da açıklandı. Yapılan açıklamada YPG’nin kasasındaki 5 milyon doların çalındığını ancak çaldığı iddia edilen Nidal isimle teröristin Halep’e 4 milyon dolarını götürdüğü, 1 milyon doları ise kaçmasına yardım eden kişiler ile paylaştığı ileri sürüldü. Milyon dolarlarla kaçtığı iddia edilen terörist sosyal medyadan suçlamaları reddederken, “Hırsızlık yapan kişileri ortaya çıkardım, ancak bu kişilerin daha sonra kritik yerlerde görevlendirildi. Tepki olarak görevi bıraktım. Bu benimle özerk yönetim arasındaki bir mesele. Ama siz 3 yaşındaki oğlum ve 16 yaşındaki kardeşim dahil bir sürü yakınımı tutukladınız. Bu başkanın (Öcalan) tarzı değil. Bu demokratik bir uygulama değil” diyerek terör örgütünü suçladı.

Örtbas etmeye çalışıyorlar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü YPG/PKK yaşanan bu olayı örtbas etmeye çalışırken, diğer taraftan da paralarla kayıplara karışan teröristin izini sürmeye çalışıyor.

Paraların kaçırılmasında yardım edenler hakkında da bilgi toplamaya çalışan eli kanlı katiller, yakaladıkları kişilere işkence yaparak, kendilerine karşı olan kişi ya da kişilere iftira atarak tutuklamaya çalışıyorlar.

ABD itiraf etti: YPG, PKK’nın kolu

Amerika, yıllırdır binlerce tır silah verip desteklediği terör örgütü YPG konusunda bir kez daha itirafta bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, Florida eyalet meclisi binasına yapılan saldırıda YPG’li bir kişinin gözaltına alındığını duyurduğu açıklamada, YPG için “terör örgütü PKK’nın alt kolu” ifadesini kullanarak iki örgüt arasındaki bağı kabul etmiş oldu.