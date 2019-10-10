YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 9 Ekim günü saat 16:00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı ilk saatlerinden itibaren teröristleri çıkmaza soktu.

'Reuters'a ağlıyorlar'

Merkezi Londra'da bulunan Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir YPG'li sözde üst düzey yetkili, Türkiye'nin askeri gücü ile mücadele edecek silahlarının olmadığını söyledi:

"YPG, Türk uçakları ve tanklarına karşılık verebilecek ağır silahlara sahip değil. ABD'den aldığımız en ağır silah havan topları. Füzemiz, uçaksavarımız ya da tanksavarımız yok."

Yine Reuters Haber Ajansı'na konuşan bir başka sözde üst düzey yetkili YPG'li, "ABD bize ağır ve gelişmiş silah yardımında bulunmadı. Kendimize ait gelişmemiş tanksavar ve füzeleri kullanıyoruz." dedi.

'Savunmasız durumdayız'

YPG'li terörist açıklamasına şöyle devam etti:

"Görevimiz direnmek ancak bu ağır silahlara sahip olmadan pek mümkün görünmüyor. Bölge çoğunlukla düzlük. Türk savaş uçaklarına karşı savunmasız durumda ve zorlu bir savaş alanındayız."

'YPG Türklerin yetenekleri ile fazla baş edemeyecek'

Öte yandan Reuters'a konuşan ABD Merkez Komutanlığı eski Başkanı da YPG'li unsurların Türk ordusu karşısında fazla direnemeyeceklerini şöyle anlattı:

"YPG'liler ellerinden geldiğince savunmada olacaklar ancak modernleşmiş Türk Ordusu ve Türklerin yetenekleri ile fazla baş edemeyecekler. Dirençleri kırıldıktan sonra da bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar. Sonuç itibari ile kaybeden YPG olacak."