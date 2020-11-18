  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:28:42 -
Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan ihbarlar bulunan R.Y, O.Y. ve D. Ş'yi takibe aldı.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, "tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum
Gündem

Bunu yapan Ermeni değil! Aliyev'e nişan alıp kilitlendi... Abdullah Ağar'dan dikkat çeken yorum

İran Devrim Muhafızları’na bağlı bir keskin nişancı, Azerbaycan-İran sınırındaki Hüdaferin’i eşiyle ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’i dürb..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay