  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yozgat'ta eğitime 1 gün ara
Aktüel

Yozgat'ta eğitime 1 gün ara

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 01:05:00 -
Yozgat'ta eğitime 1 gün ara

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma günü ara verildiğini, eğitimin uzaktan devam edeceğini bildirdi.

Polat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'

Altındaki dalgalanmalar sürerken kimi yatırımcılar alım yaparken kimileri se satma yoluna gidiyor. Alacaklara, kuyumculardan sahte altın kon..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim

19 yaşındaki AK Parti, bu zamana kadar 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. Kongrelerde sayısız üye değişirken Hayati Yazıcı, Ömer Ç..
AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!
Gündem

AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!

KRT canlı yayınına katılan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay