Yozgat'ta 4 araç kazaya karıştı! 7 kişi yaralandı

Yozgat’ta kent merkezindeki Adliye Kavşağı’nda meydana gelen zincirleme trafik kazası, akşam saatlerinde hareketli anlara neden oldu. Dört otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem yaralılara müdahale etti hem de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.