  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'dan İsrail'e tepki
Şoke eden görüntü: Hindistan'da koronavirüslü cesetler kıyıya vurdu!
Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa diplomasisi
Türk askerinden Kosova'ya yardım
Dini Bilgiler Yozgat’da bayram namazı saat kaçta 2021? Yozgat’da Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Yozgat’da bayram namazı saat kaçta 2021? Yozgat’da Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ve Kurban bayramları Hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan orucu da ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren Müslümanlar sonraki ayın (şevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramı denmiştir. Peki, Yozgat’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yozgat’da Ramazan Bayram namazı saat kaçta 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:07:00 -
Yozgat’da bayram namazı saat kaçta 2021? Yozgat’da Ramazan Bayram namazı saati 2021

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bit televizyon programında Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa." Açıklamasında bulundu. İşte merak edilen haberin detayları…

Diyanet Yozgat bayram namazı saat kaçta 2021?

Yozgat’da Ramazan Bayram namazı saati 06:01 olarak Diyanet namaz vakitleri sayfasında açıkladı. İşte Yozgat imsakiyesi 2021:

                                                                                   

Bayram namazı nasıl kılınır?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya denir.

1-İlk rekatta bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, 

2-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat                                                                                   

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. 

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bit televizyon programında Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa." Açıklamasında bulundu.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe                        

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransızlardan Türkiye ile ilgili çarpıcı makale: Meydan okuyor
Gündem

Fransızlardan Türkiye ile ilgili çarpıcı makale: Meydan okuyor

Fransız Araştırma Kurumu IFRI, "Eski Düzenin 'Bekçisi' ile Zorlu Bir Acil Güç Arasındaki Jeopolitik Rekabet" başlıklı bir makale yayımladı. ..
İsrail ile normalleşen ülkeden flaş çıkış! Filistin'e destek verdiler
Dünya

İsrail ile normalleşen ülkeden flaş çıkış! Filistin'e destek verdiler

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Fas, Tel-Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki saldırılarına tepki gösterdi...
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Gül için çalışan Ali Babacan, Erdoğan için bakın ne yapmış
Gündem

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Gül için çalışan Ali Babacan, Erdoğan için bakın ne yapmış

Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf etti. Babacan'ın 3 Mayıs 2018..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay