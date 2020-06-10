Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Yozgat valisi kim oldu? | Yozgat valisi kimdir?

Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Yozgat Valiliğine atandı.

Ziya Polat kimdir?

20 Temmuz 1973 tarihinde İzmit’te doğdu. Orta öğretimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini tamamladı. İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak Erzincan'da Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı ve Bursa Kestel ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu. Dokuz ay süren sürekli mesleki ve lisans eğitimini İngiltere’nin Nottingham şehrinde, Nottingham üniversitesinde tamamladı. 86’ncı dönem kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi” konusunda yüksek lisans yaptı.

20 Ağustos 2017 tarih ve 2017/345 sayılı müşterek kararname ile Mamak Kaymakamlığı'na atanan Ziya Polat, 09 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı valiler kararnamesiyle Yozgat Valiliğine atandı.