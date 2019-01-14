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Younes Belhanda Galatasaray'dan gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Faslı yıldız Younes Belhanda, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al İttihad ile anlaşma sağladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:34
Younes Belhanda Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Younes Belhanda ile ilgili flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın istediği Younes Belhanda, Florya'da Galatasaray yönetimi ile görüştü. Faslı oyuncu, Al İttihad'ın kendisine yıllık 5,5 milyon euro teklif ettiğini belirterek takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Arabistan ekibi, 9 milyon euro önerdi

Bip Spor'da yer alan habere Arabistan ekibi, Galatasaray'a Belhanda için 9 milyon euro önerdi. Galatasaray bu teklifi düşünmek için süre istedi.

Rodrigues'i de transfer etmişlerdi

Al Ittihad, daha önce Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:34
  1. Galatasaray
  2. Arabistan
  3. Garry Rodrigues
  4. Belhanda
  5. Younes Belhanda
  6. Florya

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