Younes Belhanda Galatasaray'dan gidiyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Faslı yıldız Younes Belhanda, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al İttihad ile anlaşma sağladı.14 Ocak 2019 Pazartesi 19:34
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Younes Belhanda ile ilgili flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın istediği Younes Belhanda, Florya'da Galatasaray yönetimi ile görüştü. Faslı oyuncu, Al İttihad'ın kendisine yıllık 5,5 milyon euro teklif ettiğini belirterek takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Arabistan ekibi, 9 milyon euro önerdi
Bip Spor'da yer alan habere Arabistan ekibi, Galatasaray'a Belhanda için 9 milyon euro önerdi. Galatasaray bu teklifi düşünmek için süre istedi.
Rodrigues'i de transfer etmişlerdi
Al Ittihad, daha önce Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.
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