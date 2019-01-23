Yorumcu Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'idir... Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Bursaspor maçını yorumladı.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin ligdeki son durumunu değerlendirdi. İşte o açıklamalar: ''Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'idir. Kendi taraftarı dışında kimse sevmez Fenerbahçe'yi. Kimse Fenerbahçe düşmesin diye de uğraşmaz. Fenerbahçe düşmesin diye uğraşılsaydı Cüneyt Çakır gibi eyyamcı bir hakem VAR'a bile gitmeden faul verirdi" (Life Plus)

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