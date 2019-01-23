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Yorumcu Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'idir...

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Bursaspor maçını yorumladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 02:55
Yorumcu Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'idir...

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin ligdeki son durumunu değerlendirdi.

İşte o açıklamalar:

''Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'idir. Kendi taraftarı dışında kimse sevmez Fenerbahçe'yi. Kimse Fenerbahçe düşmesin diye de uğraşmaz. Fenerbahçe düşmesin diye uğraşılsaydı Cüneyt Çakır gibi eyyamcı bir hakem VAR'a bile gitmeden faul verirdi" (Life Plus)

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 02:55
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Fenerbahçe
  3. Bursaspor
  4. Süper Lig
  5. Bayern Münih

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