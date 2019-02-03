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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olur

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın için bomba bir iddia da bulundu.

03 Şubat 2019 Pazar 00:26
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olur

Rıdvan Dilmen, 1-1 biten Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunurken, Sergen Yalçın'ın iyi bir teknik adam olduğunu vurguladı.

Dilmen, Sergen Yalçın'a zaman verilmesi gerektiğini söylerken, "Türkiye'de bir Sergen Yalçın gerçeği var, yeter ki uzun vadeli olsun. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, dönüp dolaşıp bu antrenörler konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bir gün Sergen Yalçın'ı takımın başına getireceğini belirtirken, "Beşiktaş, Şenol Güneş için 3 sene daha sözleşme önerdiğini açıklamıştı ama Şenol hocam teklif almadığını söyledi. Bir gün Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına gelecek. Bazıları ölümden korkmuyor, gol yemekten korkuyor. Sergen Yalçın'ın farkı burada" diye konuştu.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:26
  1. Denizli
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Sergen Yalçın
  4. Beşiktaş
  5. Alanyaspor
  6. Galatasaray

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