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Yorumcu Mehmet Demirkol: Fenerbahçe ligin en kötü oynayan takımı

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son durumunu değerlendirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:07
Yorumcu Mehmet Demirkol: Fenerbahçe ligin en kötü oynayan takımı

Mehmet Demirkol, beIN MANŞET'te bu akşam oynanancak Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi.

Demirkol, "Fenerbahçe ligdeki en zayıf ekip. Bir kere tespit ve teşhisi doğru yapmak gerek. Fenerbahçe ligin en kötü futbol oynayan takımı. Rizespor ve Erzurumspor daha iyi oynuyor. Alanyaspor da olağanüstü futbol oynadı. Ligin en zayıf ekiplerinde bile geride değil, ligin en zayıf ekibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin artık 19. haftada full olması lazım. Eğer olmazsan iş gider. Sadık’tan beklenti takımı öne taşıması. Fenerbahçe’nin dar alanda oynamaya başlaması lazım. Ama bu özgüvenle alakalı bir şey. Ersun Yanal, 'Bu kadroyla oynatırım' demişti. Ben performans açısından ligin en zayıf ekibinin Fenerbahçe olduğunu söylüyorum. Kaç maçı öne geçip kaybetti? İç sahada ne yaptı? Fenerbahçe için Bursaspor maçı çok kritik. Konya maçına kadar çok kritik. Çok korkunç şeyler olabilir" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:07
  1. Rize
  2. Konya
  3. Erzurum
  4. Bursa
  5. Mehmet Demirkol
  6. Fenerbahçe
  7. Süper Lig

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