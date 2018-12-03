Yorumcu Ahmet Çakar: Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında Galatasaray hakem katliamına uğramıştır

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray camiası satılmıştır''

Bu gece Galatasaray camiası, Galatasaray'ın bazı idarecileriyle satılmıştır. Kimse bana kızmasın. Gerek Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'in açıklamalarını görüyorum. Her ikisi de süt dökmüş kedi gibiydiler.

"2 haftadır Galatasaray hakem katliamına uğramıştır''

Hep söyledik. Boykotlar oldu, küfürler oldu. Hakemlik problem olmadığı maçtan sonra herkes veryansın etti. Ancak Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında Galatasaray hakem katliamına uğramıştır. Cüneyt Çakır'ı evladım gibi severim. Yolunu açmak için pozitif yorumlar yaptım. Ancak Cüneyt Çakır, derbide VAR kararlarıyla Galatasaray'ı katletmiştir.

''Çift vuruş kararı da yanlış''

Beşiktaş lehine verilen penaltıdan önce verilen çift vuruş neye göre çift vuruş? Orada çift vuruş kararı da yanlış.