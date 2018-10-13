Yorgunluk hanımlarda kalp habercisi



Aşırı yorgunluk kalp habercisi olabilir. Uzmanlar, sebebi açıklanmayan aşırı yorgunlukların kalp habercisi olabileceğini belirtiyor... ABD'de, Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi uzmanları, yaşları 29 - 97 arasında değişen ve 4 ile 6 ay önce kalp krizi geçirmiş 515 kadına, krizden önce hissetmiş olmaları muhtemel 70 farklı belirtiyi kapsayan bir liste verdiler. Kadınların yüzde 95'inin, krizden önceki bir aydan fazla süre içinde farklı belirtiler hissettikleri anlaşıldı.

Ve uyku bozuklukları

Belirtilerin üst sırasında sebebi açıklanamayan yurgunluk var. Onu uyku bozukluğu takip ediyor. Ayrıca korku gerilim filmleri de önemli bir yüzde ile sıralamaya girdi. İşte lisetinin başında yer alan yüzdeler:

%71 Sebebi açıklanamayan yorgunluk,

%48 Uyku bozukluğu,

%42 Nefes darlığı,

%39 Hazımsızlık,

%35 Korku ve gerilim..