Yorgunluğun gizli nedeni: Eksik vitamin bitkin düşürüyor

Japonya’da yürütülen yeni bir araştırma, sürekli yorgunluk ve motivasyon eksikliğinin yalnızca stres ya da uykusuzlukla değil, vitamin eksiklikleriyle de bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Osaka Metropolitan Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacılar, özellikle vitamin B12 ve folat (B9) eksikliğinin enerji düşüklüğüyle ilişkili olabileceğini belirledi. Çalışma, sağlıklı bireylerde bile bu vitaminlerin düşük seviyelerde olmasının kronik yorgunluk belirtilerini artırabileceğine işaret etti.

Araştırmaya liderlik eden Prof. Hiroaki Kanouchi ve ekibi, yaklaşık 600 sağlıklı Japon yetişkin üzerinde inceleme yaptı. Bilim insanları katılımcıların kandaki homosistein seviyelerini ölçerken aynı zamanda folat ve B12 vitamini düzeylerini değerlendirdi.

B12 vitamini, en çok hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan önemli bir vitamindir. Özellikle kırmızı et, dana ve kuzu eti ile karaciğer gibi sakatatlar B12 açısından oldukça zengindir. Bunun yanında tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları da B12 içerir. Balık ve deniz ürünleri de önemli kaynaklar arasında yer alır; somon, ton balığı, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıkların yanı sıra midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri özellikle yüksek B12 düzeyleriyle dikkat çeker.

Homosistein, vücutta vitamin B12 ve folat eksikliği olduğunda yükselen bir kan belirteci olarak biliniyor. Araştırmada, homosistein seviyesi yüksek olan katılımcıların folat ve B12 seviyelerinin genellikle daha düşük olduğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca yaş, uyku süresi, iş yükü ve beslenme alışkanlıkları gibi yorgunluğu etkileyebilecek faktörleri de hesaba kattı.

Sonuçlara göre, homosistein seviyesi yüksek erkeklerde fiziksel yorgunluk daha sık görülürken, kadınlarda ise motivasyon düşüklüğüyle bağlantı tespit edildi.

Araştırmayı değerlendiren Prof. Hiroaki Kanouchi, homosistein seviyelerinin bugüne kadar daha çok kalp-damar hastalıkları, bunama ve kemik kırıklarıyla ilişkilendirildiğini ancak yeni bulguların yorgunluk ve motivasyon açısından da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Araştırmacılar, homosistein seviyelerinin yükselmesini önlemek için B12 ve folat eksikliğinden kaçınılmasının önemli olduğunu vurgulayarak dengeli beslenmenin enerji seviyeleri açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Çalışmanın sonuçları, Nutrients dergisinde yayımlandı.

Folat (B9 vitamini) özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve bazı bitkisel gıdalarda yaygın olarak bulunan önemli bir vitamindir. Ispanak, pazı, marul, brokoli ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeler folat açısından en zengin kaynaklar arasında yer alır. Baklagiller de önemli bir folat kaynağıdır.

Bunun yanı sıra bazı meyveler de folat içerir. Özellikle portakal, avokado, muz ve çilek gibi meyveler bu vitaminin alınmasına yardımcı olur. Kuruyemişler ve tohumlar da (özellikle ay çekirdeği ve fındık) daha düşük düzeyde olsa da folat içerir.