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Aktüel Yorgancı çift 60 yıldır aynı yastığa baş koyuyor
Aktüel

Yorgancı çift 60 yıldır aynı yastığa baş koyuyor

Düzce'de yaşayan Aysel ve Halit Özel çifti, 60 yılı geride bıraktıkları evliliklerinde geçimlerini sağlamak için birlikte yorgan dikerek hem hayat hem iş arkadaşı oldu - Aysel Özel: - "Evlendim, 2-3 ay sonra baktım eşim evde yorgan dikiyor. Ben çalışkan bir insanım. İşi severim. 'Bana iğne iplik ver de dikeyim' dedim. 60 yıl beraber yorgan diktik"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 11:58:13 -
Yorgancı çift 60 yıldır aynı yastığa baş koyuyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de geçimlerini sağlamak için birlikte yorgan dikerek hem hayat hem iş arkadaşı olan Aysel ve Halit Özel çifti, 60 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.

Çay Mahallesi'nde ikamet eden ve çevrelerince "yorgancılar" olarak tanınan 79 yaşındaki Aysel ve 81 yaşındaki eşi Halit Özel, yaklaşık 5 yıl önce çok sevdikleri mesleklerini bırakarak "emekli" oldu.

60 yıl önce evlendiği eşine mesleğini de öğreten Halit Özel, hem gelişen teknoloji hem de yaşının ilerlemesi nedeniyle sadece özel talep üzerine yorgan dikiyor.

- "Hayattaki tek varlığım eşim"

Halit Özel, AA muhabirine, çocuklarının olmadığını, hayattaki tek varlığının eşi olduğunu söyledi.

Özel, 60 yıllık evliliklerinde eşinin kendisine hem hayat hem de iş arkadaşlığı yaptığını dile getirerek, ilerleyen yaşlarına rağmen birbirlerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışma hayatında eşinin kendisine büyük destek verdiğini anlatan Özel, kimseye muhtaç olmadan geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

- "Ölürsek aynı gün ölelim"

Eşine çok bağlı olduğunu belirten Aysel Özel ise aile olmanın ana unsurunun "saygı" olduğunu vurguladı.

"Ölürsek aynı gün ölelim." diyen Özel, hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getirdi.

Özel, yorgan dikmeye eşine yardım ederek başladığını aktararak, "Evlendim, 2-3 ay sonra baktım eşim evde yorgan dikiyor. Ben çalışkan bir insanım. İşi severim. 'Bana iğne iplik ver de dikeyim.' dedim. Yorgancılığı böyle öğrendim. Ondan sonra işi beraber yürüttük, 60 yıl beraber yorgan diktik." diye konuştu.

Evliliklerinde 60 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Özel, birbirlerine hep destek olduklarını, uzun soluklu evliliklerinin sırrının karşılıklı anlayış olduğunu vurguladı.


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