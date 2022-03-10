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Gündem Yolunu da yapmamıştı! Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarına İmamoğlu zulmü
Gündem

Yolunu da yapmamıştı! Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarına İmamoğlu zulmü

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu zulmü devam ediyor. Daha önce yolunu yapmadığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çalışanları soğuk ve karlı havada yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 12:45:00 - 2022-03-10 12:52:36
Yolunu da yapmamıştı! Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarına İmamoğlu zulmü

 yeniakit.com.tr 

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbullulara hizmet yerine zulmediyor.

Geçtiğimiz haftalarda vatandaşları kar yağışında esarete mahkum ederek balıkçıda keyif yapan İmamoğlu, günlerce uyarısı yapılan bugünkü kar yağışında da sınıfta kaldı.

Tramvayların raydan çıktığı, otobüs ve metrobüslerin yolda kaldığı mega kentte yine rezil bir görüntü ortaya çıktı.

İETT otobüsünün yola kalmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi çalışanları hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Gazeteci Aslı Ay Dinçer zulmün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yolunu yapmamıştı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bütçesinin olmadığını iddia ederek; İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolları yapmıştı.

Hastane yolu yapmaya gelince 'bütçe yok' diyen Ekrem İmamoğlu, değeri milyonlarla ifade edilen Mercedes'in amiral gemisi S 600 serisinden aşağısına binmiyor. 

 

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Yorumlar

Vatan illa vatan

Chp demek , zulüm demektir. Chp demek ahlaksızlıklara sessiz kalmak ve desteklemek demektir. O kadar cinsel suç işleyen Chp,li oldu ki hepsini görmezden geldiler. Chp demek, yolsuzluk ve rüşved demektir, bilmem ama belediyelerinin çoğunda rüşved ve ihale yolsuzluğu yapma birimleri mevcud,tur. Chp demek, vatan ,millet ve din düşmanlığı demektir... ve ila ahir..!
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Gözünüz yanlış görüyor

O Mercedes değil , aynı övdükleri başka ülkelerin belediye başkanlarının bisikletlerinden ...
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