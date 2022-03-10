Yolunu da yapmamıştı! Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarına İmamoğlu zulmü

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Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbullulara hizmet yerine zulmediyor.

Geçtiğimiz haftalarda vatandaşları kar yağışında esarete mahkum ederek balıkçıda keyif yapan İmamoğlu, günlerce uyarısı yapılan bugünkü kar yağışında da sınıfta kaldı.

Tramvayların raydan çıktığı, otobüs ve metrobüslerin yolda kaldığı mega kentte yine rezil bir görüntü ortaya çıktı.

İETT otobüsünün yola kalmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi çalışanları hastaneye yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Gazeteci Aslı Ay Dinçer zulmün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yolunu yapmamıştı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; bütçesinin olmadığını iddia ederek; İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolları yapmıştı.

Hastane yolu yapmaya gelince 'bütçe yok' diyen Ekrem İmamoğlu, değeri milyonlarla ifade edilen Mercedes'in amiral gemisi S 600 serisinden aşağısına binmiyor.