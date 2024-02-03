Yolsuzluk Ekrem’in başını yakacak!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmada o dönemde konuyu sadece ‘rüşvet aldığı iddia edilen’ belediye yetkililerine sorarak ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar vermişti. Hukuki süreci üst mahkemelere taşıyan, rüşvet itirafçısı ve aynı zamanda projenin arsa sahibi Uğur Güngör yılmadı ve kararı Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşıdı. Bu mahkeme de ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair kararı yerinde bulunca, avukatı Cihan Meltem Eryıldırım vasıtasıyla iddiasını Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne götürdü. Bu kurum itirazı yerinde buldu.

Dava bozuldu

Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilk karara atıfta bulunarak “İtirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesi yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir, ihbar ve mevcut evrak tebliğ olunur” ibaresiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı’na, “Kanun Yararına Bozma konulu tebliğname” gönderdi.

Yarısı senden

Böylece Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleşmiş “ticari imar artışı karşılığı rüşvet” soruşturmasında yargı süreci yeniden başladı. İtirafçı Uğur Güngör’ün dilekçesinde yer alan, “yarısını sen yarısını biz veriyoruz, merak etme her şey Ekrem’in bilgisi dahilinde’ dediler” şeklindeki ifade ise İmamoğlu’nun başını yakacak gibi görünüyor.