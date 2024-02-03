Yolsuzluk Ekrem’in başını yakacak!
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, ilçe sınırlarındaki 11’inci Mahalle Projesi’nin ticari alanını artırmak için 13 bağımsız gayrimenkul ve iki gayrimenkul bedeli nakit para rüşvet verilmesiyle ilgili skandal, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına rağmen hasıraltı edilmişti.
MUHAMMET KUTLU ANKARA
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmada o dönemde konuyu sadece ‘rüşvet aldığı iddia edilen’ belediye yetkililerine sorarak ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar vermişti. Hukuki süreci üst mahkemelere taşıyan, rüşvet itirafçısı ve aynı zamanda projenin arsa sahibi Uğur Güngör yılmadı ve kararı Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşıdı. Bu mahkeme de ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair kararı yerinde bulunca, avukatı Cihan Meltem Eryıldırım vasıtasıyla iddiasını Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne götürdü. Bu kurum itirazı yerinde buldu.
Dava bozuldu
Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilk karara atıfta bulunarak “İtirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesi yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir, ihbar ve mevcut evrak tebliğ olunur” ibaresiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı’na, “Kanun Yararına Bozma konulu tebliğname” gönderdi.
Yarısı senden
Böylece Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleşmiş “ticari imar artışı karşılığı rüşvet” soruşturmasında yargı süreci yeniden başladı. İtirafçı Uğur Güngör’ün dilekçesinde yer alan, “yarısını sen yarısını biz veriyoruz, merak etme her şey Ekrem’in bilgisi dahilinde’ dediler” şeklindeki ifade ise İmamoğlu’nun başını yakacak gibi görünüyor.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İBB'den 'pes dedirten' algı operasyonu! İmamoğlu vatandaşı salak mı sanıyor? Metrodan Bakanlığın tabelasını söküp kendi logosunu astı