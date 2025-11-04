  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Rıza Demircan Hoca'yı ağırladı

Fransa'dan tarihi itiraf: Türkiye artık silah pazarının yeni liderlerinden biri

Endonezya gökyüzüne yeni güç katıyor: Airbus A400M teslim edildi

Öldürülen Kirk’ün dul eşi ile ABD başkan yardımcısının samimiyeti ABD’yi karıştırdı: Kocamın yerini kimse tutamaz ama Vance bir başka!

Filistinli esire tecavüzle yargılanıyorlar! İsrailli askerlerden 'utanmaz' beklenti

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

Mahkemeden gerekçeli karar! Minguzzi davasında o çocuklar niçin serbest bırakıldı?

Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok
Yerel Yollarda beklenmedik yoğunluk! Sürücüler için sabah saatlerinde kritik uyarı yapıldı!
Yerel

Yollarda beklenmedik yoğunluk! Sürücüler için sabah saatlerinde kritik uyarı yapıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yollarda beklenmedik yoğunluk! Sürücüler için sabah saatlerinde kritik uyarı yapıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıkladığı son duruma göre, yol yapım ve bakım çalışmaları devam eden bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmesi ve işaretlere dikkat etmesi gerekiyor. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerde üstyapı onarımı sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometrelerinde yapım, Konya-Karaman yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montaj çalışması sebebiyle 12.00-18.00 saatlerinde her iki istikamette ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 48-49. kilometrelerinde Pazar-1 ve 2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Türk futbolunda depreme yol açacak gelişme! Soyunma odasından çıkana bakın
Türk futbolunda depreme yol açacak gelişme! Soyunma odasından çıkana bakın

Spor

Türk futbolunda depreme yol açacak gelişme! Soyunma odasından çıkana bakın

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği
CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

Gündem

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

Coğrafyaların Sesine Yolculuk
Coğrafyaların Sesine Yolculuk

Kültür - Sanat

Coğrafyaların Sesine Yolculuk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23