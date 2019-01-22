0553 313 94 23

Yolda bulduğu fotokapan başına dert açtı

Erzurum'da fıkra gibi bir olay yaşandı. Belediye işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Sonrasında olaylar gelişti.

22 Ocak 2019 Salı 16:57
Yolda bulduğu fotokapan başına dert açtı

Erzurum'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, arazide bulduğu fotokapanı ''telefon'' zannedip eve götürdü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Taner Akkuş, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon' zannederek evine götürdü. Fotokapan içerisindeki SIM kartı, telefonuna takınca yakalanan Akkuş, 'kamu hizmetine veya yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

"Walkman ya da telefon sandım"

Akkuş, "Afganların düşürdüğü walkman ya da telefon sandım. Evime götürüp kurcaladım. Polisler beni arayınca ve aldığım cihazın fotokapan olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Devlet malı olduğunu bilsem evime götürür müyüm? Üzerine oturduğum şey bomba da çıkabilirdi" dedi.

Ne olmuştu?

Komedi filmlerini aratmayan olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi Taner Akkuş (46), görev alanı olan havalimanı güzergâhında temizlik işi yaparken yoruldu. Dinlenmek için de yol kenarındaki toprak alana oturdu. Oturduğu yerde ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti. Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, evine götürdü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ise devlet büyüklerinin kente giriş çıkış yaptıkları anlarda güvenliği ve kontrolü sağlamak için yerleştirilen 3 fotokapandan birinin eksik olduğunu fark edip harekete geçti. Polis ekipleri her yerde fotokapanı ararken, fotokapan içindeki SIM kart, sinyal vermeye başladı. Polis, SIM kartının bir cep telefonuna takıldığını belirleyip, iz sürdü. Fotokapanın Taner Akkuş'ta olduğu tespit edildi. Akkuş, polis tarafından gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:57
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kosova'da maden ocağında patlama! 100 işçi mahsur kaldı
    1. Kosova'da maden ocağında patlama! 100..
    2. Teslim olan PKK'lı terörist itiraf..
    3. İŞKUR ve ESTAŞ işbaşı eğitim programı..
    4. Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. "Yakın gelecekte özgürlük ve onur..
    7. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele..
    8. Otomotiv devi Volvo, 200 bin otomobili..
    9. Öğrencisine tekme atan öğretmene hapis..
    10. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    11. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    14. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    15. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    16. Borsa günü yükselişle tamamladı
    17. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    18. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    19. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    20. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe