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Aktüel Yolculuk yapacak olanlar dikkat! THY ucuz bilet kampanyası başlattı
Aktüel

Yolculuk yapacak olanlar dikkat! THY ucuz bilet kampanyası başlattı

THY'den ucuz bilet kampanyası. Türk Hava Yolları 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde alınan biletlerle yurt içinde 399 liraya uçuş imkanı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:39:00 -
Yolculuk yapacak olanlar dikkat! THY ucuz bilet kampanyası başlattı

Türk Hava Yolları yeni kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçak biletlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde alınacak biletler 26 Nisan 2023-14 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Tek yön uçuşları kapsayacak

399 liraya Yurt Içi tüm noktalarda geçerli olacak olan biletler İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşları kapsayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uçuşlarda kampanya geçerli olmayacak.

 

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