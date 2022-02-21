Yolcu otobüsünde rezil manzara! Jandarma enseledi
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Şubat'ta Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Yapılan aramada, 5 parça halinde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.