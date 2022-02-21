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Gündem Yolcu otobüsünde rezil manzara! Jandarma enseledi
Gündem

Yolcu otobüsünde rezil manzara! Jandarma enseledi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 20:24:00 -
Yolcu otobüsünde rezil manzara! Jandarma enseledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Şubat'ta Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan aramada, 5 parça halinde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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