Yolcu gemisinde yangın! 3 ölü Endonezya’nın Cava Adası açıklarında yolcu gemisinde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya’nın Cava Adası’ndaki Masalembu açıklarında yolcu gemisinde çıkan yangında 3 kişinin öldüğü bildirildi. Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kentinden Borneo Adası’ndaki Kalimantan bölgesine gitmek üzere yola çıkan arabalı yolcu gemisi KM Santika Nusantara’da çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Gemiden 306 kişinin tahliye edildiğini belirten yetkililer, yangında yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, geminin yolcu listesinde 111 kişinin isminin kayıtlı olduğunu, tam yolcu sayısının bilinmemesinden dolayı bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gemideki yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.