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Yola inen sığırcık sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Çanakkale- İzmir karayolu, binlerce sığırcık kuşunun asfalta inmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yolu kapatan kuşları korna çalarak uzaklaştırmaya çalışan sürücülerin bu anları ise cep telefonuyla görüntülendi.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:44
Yola inen sığırcık sürüsü, sürücülere zor anlar yaşattı

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Güzelyalı köyü kavşağında bugün sabah saatlerinde binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansları görenleri etkiledi. Ancak binlerce kuş bir süre sonra karayoluna indi. Bu sırada yolda seyir halindeki bir kamyon, sığırcıkların yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Kamyon sürücüsü, kuşları ürkütmek ve zarar vermek istemediği için bir süre bekledi ama karabulut gibi asfaltı kaplayan sığırcıklar, yoldan gitmedi. Kamyon şoförü, korna çalmak zorunda kaldı.

Sığırcıkların korna sesiyle havalanması üzerine kamyon yoluna devam ederken, tüm bu anlar yayındaki otomobilin sürücüsü Burak Kurnaz tarafından saniye saniye görüntülendi. Sığırcıklar ise, gökyüzündeki danslarına devam etti.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:44
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Sığırcık sürüsü
  4. sığırcık kuşları yol kapattı
  5. Yola inen sığırcık sürüsü
  6. sürücülere zor anlar yaşattı

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