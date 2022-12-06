Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar dolayısıyla sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım iki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 7-8, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 10. kilometresindeki Yomra girişi, 12. kilometresindeki Yomra çıkışı, 15. kilometresindeki Arsin MYO, 16. kilometresindeki Arsin girişi ve 18. kilometresindeki Arsin Öğretmenevi mevkilerinde bulunan ışıklı uyarı sistemlerinde altyapı onarım çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.