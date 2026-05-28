Yol üstüne park etmiş tır içinde erkek cesedi bulundu

112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Aşkale yolu İspir yol ayrımında park halinde bulunan bir tırın içerisinde hareketsiz halde duran bir şahıs olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, 33 ARA 480 plakalı tır içerisinde bulunan Eyüp Tuncel isimli şahsın cesedi bulundu. Şahsın intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 40 yaşlarında olduğu öğrenilen şahsın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.