Yol kesmişlerdi! Gereği yapıldı: 5 gözaltı

Düğün konvoyundaki bir grubun, yolu kapatarak trafiği engellediği görüntüleri sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu görüntüler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Düğün magandalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan gelişmelerle ilgili bilgiler paylaştı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, söz konusu konvoya ait görüntülerin İstanbul Küçükçekmece'de yaşandığını belirtti. Trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya mesajı şöyle:

"Sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi. Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır.

MAGANDALARA CEZA KESİLDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şahıslara; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Saygısızca Araç Kullanmak, Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek, Konvoy yapmak, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak, Görüşü engelleyecek film/cam takmak, Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesilmiştir.

BAKAN YERLİKAYA: BU TÜR DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİN

Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan ADLİ İŞLEM yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin! Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız!"