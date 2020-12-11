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Aktüel Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar Ardahan'da işçilerle bir araya geldi
Aktüel

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar Ardahan'da işçilerle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:13:48 -
Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar Ardahan'da işçilerle bir araya geldi

ARDAHAN (AA) - Türk-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ardahan'da İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılan ve işten çıkarılan 57 işçiyle bir araya geldi.

Ağar, Halil Efendi Mahallesi'ndeki İl Özel İdaresi Destek Hizmet Sahası'nda yaptığı konuşmada, işçilere destek olmak için kente geldiklerini söyledi.

Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere sorunun çözümü için ilgililerle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Ağar, "Elbette çalışma hayatında bazı sıkıntılar yaşanmakta. Ardahan'da da çok önemli sıkıntının bir tanesini yaşamaktayız. Bununla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşmak için geldim." ifadelerini kullandı.

"Sizleri yalnız bırakmamak, sizlerin bir sahibinizin olduğunu hissettirmek ve sizlerin yanında olmak için buradayız." diyen Ağar, şunları söyledi:

"Bu sıkıntıları, önemli olan müzakere ile çözmektir. Kentteki sorunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bizzat görüştüm. Burada bir talihsiz olay yaşandı. İşsizlik kadar kötü bir şey yok. İçişleri Bakanımız konuya duyarlı davrandığı için kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bundan sonra çözmemiz gereken tek konu özel idare bütçesini güçlendirmek. Bunun için çalışıyoruz."

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