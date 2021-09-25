YÖKAK, İTÜ'ye 5 yıl süreyle ‘tam akreditasyon’ hakkı verdi
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen İTÜ Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Töreninde, "Tam akreditasyon, İTÜ mezunlarının beklenen yeterliliklere sahip olmasını, kolay iş bulabilmesini, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır” diye konuştu.