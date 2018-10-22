THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yok böyle şanssızlık... Havada ters takla attı

Ankara'da kaza yaptığı hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesini bekleyen talihsiz sürücüye, yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle havada ters takla atarak yere düştü.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:57
Yok böyle şanssızlık... Havada ters takla attı

Ankara'daki kaza, öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki Bentderesi Caddesi'nde meydana geldi. Talip Ardinç yönetimindeki 07 LB 421 plakalı hafif ticari araç, yağmurun da etkisiyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki beton bariyere çaptı. Kazada Sürücü Ardinç ile birlikte araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan eşi hastanede tedaviye alındı. Sürücü Ardinç ise aracın çekiciye yüklenmesi için yaklaşık 2 saat olay yerinde bekledi.

Çarpmanın etkisiyle havada ters takla attı

Bu sırada başka bir otomobilin sürücüsü de aynı yerde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZİJ 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çekicinin yanında yaya olarak bekleyen Talip Ardinç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada ters takla atan Ardinç, yol kenarındaki marketin buzdolabına çarptı. Cadde üzerinde olan her iki kaza da, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülen Ardinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Ben kaçtım, o kaçamadı'

Kaza sırasında Ardinç'in yanında bulunan oto tamircisi Erdinç Dalmış, "Trafik kazası geçiren araç sahibi, aracını kurtarıcıya yükletirken başka bir otomobil geldi. Bu sırada ben kaçtım ama arkadaş kaçamadı. Sürekli kaza oluyor burada, bıktık artık. Bu yola bir çare bulunmasını istiyoruz. Yol kenarlarında çukurlar var, araç tekerleri çukura girince araba fırlıyor. Buraya artık bir şey yapılması lazım. Ben kendimi zor kurtardım. Yaralının durumu ağırdı" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:57
  1. Ankara
  2. Altındağ
  3. trafik kazası
  4. havada ters takla attı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinci hoca mağduru kadının itirafları kan dondurdu!
    1. Cinci hoca mağduru kadının itirafları..
    2. Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suud yönetimi..
    3. Otobüs yolculuklarında o hizmet kalktı..
    4. Bunalmak bağırsak tıkanmasını tetikliyor
    5. AK Parti'den Andımız yazarı Reşit..
    6. Aksaray’da balık tutmaya giden 3..
    7. Yok böyle şanssızlık... Havada ters..
    8. İYİ Parti GİK üyesi Yıldırım Ulupınar..
    9. İspanya hükümetine Cemal Kaşıkçı..
    10. Diyarbakır'da lise bahçesi kan gölüne..
    11. Haberi alan 747 yıllık medreseye koştu!
    12. Kış sebzeleri büyük nimet
    13. İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle..
    14. Apartmanın çatısındaki kedi 25 gün..
    15. Avcıların bıldırcın sesi çıkaran 40..
    16. Bolu merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu!..
    17. S. Arabistan Başkonsolosluğu'nun sır..
    18. Kudüs Valisi İsrail mahkemesine..
    19. Sevilla Akhisarspor maçı ne zaman saat..
    20. Bebeğini denize atan kadına "iyi..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur