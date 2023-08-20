  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yok böyle ayrıcalıklar! Suudi Arabistan’da Neymar’a neler verilmiş neler
Spor

Yok böyle ayrıcalıklar! Suudi Arabistan’da Neymar’a neler verilmiş neler

Yeniakit Publisher
2023-08-20 15:46:00 -
Yok böyle ayrıcalıklar! Suudi Arabistan’da Neymar’a neler verilmiş neler

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den yıllık net 100 milyon Euro alacak olan Neymar'a tanınan ayrıcalıklar ağızları açık bıraktı.

6 senedir formasını giydiği PSG’den sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e transfer olan Neymar’ın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı.

Al-Hilal’den yıllık net 100 milyon Euro alacak olan Neymar, buna ek olarak Arabistan’da büyük ayrıcalıklara sahip olacak.

Bentley Continental GT, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracan, Mercedes Van ve dört adet Mercedes G Wagon’un hediye edildiği Neymar’ın 24 saat emrinde özel şoförü olacak.

Ayrıca deneyimli oyuncunun gideceği tüm seyahatlerin yanı sıra otel, ve restoran dahil tüm harcamaları kulüp tarafından karşılanacak. Neymar sosyal medyada Suudi Arabistan için yaptığı her bir paylaşım için de 500 bin Euro kazanacak.

Kendisine 25 odalı bir ev tahsis edilen Neymar’ın yeni evinde özel jet de bulunacak! Tüm bu rakamlar eklendiğinde Neymar’ın alacağı toplam ücretin 200 milyon Euro’yu geçmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Transferi hakkında konuşan Neymar, "Avrupa’da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerlerde, yeni zorluklar ve fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye, kaliteli oyunculara sahip. Buraya para için gelmedim" demişti.

Cristiano Ronaldo ilk kupasını kazandı
Cristiano Ronaldo ilk kupasını kazandı

Spor

Cristiano Ronaldo ilk kupasını kazandı

Neymar için büyük müjde! Flaş transfer kararı: Suudi Arabistan'a para basmaya gidecek
Neymar için büyük müjde! Flaş transfer kararı: Suudi Arabistan'a para basmaya gidecek

Spor

Neymar için büyük müjde! Flaş transfer kararı: Suudi Arabistan'a para basmaya gidecek

Suudi Arabistan 31 yaşında Willian Arao'yu Fenerbahçe'den çalıp takımına katacak! Artık orada oynayacak
Suudi Arabistan 31 yaşında Willian Arao'yu Fenerbahçe'den çalıp takımına katacak! Artık orada oynayacak

Spor

Suudi Arabistan 31 yaşında Willian Arao'yu Fenerbahçe'den çalıp takımına katacak! Artık orada oynayacak

Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu
Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu

Spor

Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu

Artık şok eden flaş veda geliyor! Ünlü isimi seçtiler! Suudi Arabistan'a gidiyor!
Artık şok eden flaş veda geliyor! Ünlü isimi seçtiler! Suudi Arabistan'a gidiyor!

Spor

Artık şok eden flaş veda geliyor! Ünlü isimi seçtiler! Suudi Arabistan'a gidiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23