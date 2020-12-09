YÖK Başkanı Saraç, YÖKAK'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 5. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni YÖK'ün ulusal çapta ilk icraatlarından birinin Türk yükseköğretimine kazandırdığı YÖKAK olduğunu ifade etti.

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sisteminde yapısal değişimi sağlayan önemli projelerden biri olan YÖKAK'ın 5. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Saraç, "2015 yılında yükseköğretimimizde yeni bir kalite güvencesi sisteminin oluşması için YÖK'ten bağımsız bir şekilde oluşturduğumuz YÖKAK, kısa süre içerisinde önemli mesafe kat etti." değerlendirmesinde bulundu.