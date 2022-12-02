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Gündem Yok artık daha neler! Bunların Türkiye'de ne işi var?
Gündem

Yok artık daha neler! Bunların Türkiye'de ne işi var?

Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 09:42:00 -
Yok artık daha neler! Bunların Türkiye'de ne işi var?

Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın (45) evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.

Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi. 

Memleketi Avustralya

Sakallı ejder Avustralya'nın kurak çöl ve bozkurtlarında görülen bir kertenkele cinssidir ve sekiz farklı alt cinsi vardır.

 

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