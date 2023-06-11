Yok artık be adam... Hem suçlu, hem güçlü! Dikkat çekti...

İstanbul Sancaktepe'de insanı şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İhbar üzerine bir TIR garajına baskın yapan polis ekipleri, horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Dövüşlerin yapıldığı garajın sahibi ve organizatör ise hayvanları koruma derneği başkanı çıktı.

İstanbul'da TIR garajında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbarla baskın yapan polis ekipleri, garajda horoz dövüşü için özel ring alanı yapıldığını gördü. Horoz dövüşü organizasyonunun altından ise İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç çıktı.

Dernek faaliyeti olarak hayvan mezatı yaptıklarını öne süren dernek başkanı, "Böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi ancak, yerde horozlara ait tüylerin olduğunu, kan lekelerinin görüldüğünü ve hayvanların yaralı olduğunu belirten savcılık, olay yerinin mezat olamayacağını ve horoz dövüşü için kullanıldığını kaydetti. Kumar oynatan dernek başkanı ile horozlarını dövüştüren 4 şüpheli hakkında dava açıldı.

İstanbul Sancaktepe'de polis ekipleri 24 Ocak akşamı horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar üzerine bir tır garajına baskın yaptı. Olay yerine giden ekipler, tır garajını içinde barındıran geniş arsada ellerinde kafeslerle koşan insanları gördü. İçinde horoz bulunan 6 kafesi muhafaza altına alan polisler, şüphelileri de gözaltına aldı.

"Dernek başkanı olarak müsaade etmem"

Polis ekipleri adrese girince horozlar için yapılmış özel bir ring ve ringin etrafında oturma yerlerini gördü. Yerde ise hayvanlara ait tüyler, kan izleri ve alkol şişeleri vardı. Garajın sahibi ise oldukça dikkat çekiciydi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisini İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı olarak tanıtan Ufuk İnanç, garajın dernek faaliyetlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Ancak belge ibraz edemedi. Derneklerinin, mezat denilen özel yetiştirilmiş hayvan sunumu ve açık artırma ile satışının yaptığını söyleyen İnanç, kumar oynatma ve yer sağlama iddiasını reddetti. "Dernek başkanı olarak böyle bir şeye müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" dedi.

Olay yerinde bulunan diğer şüpheliler horozlara ilgisi olduğunu ve bu nedenle çevre illerden mezata geldiğini, ringde hayvanların sergileneceğini ve hayvanlarında tek bir yara olmadığını öne sürdü. Ancak veterinere götürülen horozların göğüs ve bacak kısımlarında tüy dökülmeleri ile kızarıklık ile yaralar tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili görüntü kayıtlarını inceledi. Yerlerde horozlara ait tüylerin olduğunu ve yerde kan lekelerinin görüldüğünü belirtti. Olay yerinin mezat olamayacağını ve horoz dövüşü için kullanıldığını kaydeden Başsavcılık 4 şüpheli hakkında dava açtı. İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç'ın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3, diğer 3 şüphelinin ise "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıla kadar hapsi istendi.