Yok arkadaş, bunlardan bir cacık olmaz! Gayri milli duruşta çıtayı yükseltti, Yunan'ın yüreğine yine su serpti

Hikmet Genç, CHP'li vekil Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' mefkuresine 'masal' demesini eleştirdi. Genç, CHP'nin gayri milli duruş sergilediğini ve emperyalistlerin sözcülüğünü yaptığını söyledi. CHP'nin milli olmaya müsait olmadığını ifade eden Genç, CHP'nin 'Mavi Vatan' konusundaki duruşunu sert bir dille eleştirdi. İşte Hikmet Genç’in Akşam gazetesindeki yazısı:

“Biliyorum hep aynı şeyi söylüyoruz ama bunlar da hep aynı şeyi yapıyorlar.

Bunlardan bir cacık olmaz.

Yanlışlıkla da olsa, tek bir mevzuda ilerleme kaydetmez mi insan?!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yok arkadaş...

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Kılıçdaroğlu zırt pırt eloğluna şikayet ederdi Türkiye'yi. Uluslararası arenada Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetleri yürütürdü. Çin Ulusal Radyosu'na bile Türkiye'yi şikayet etmişliği vardır. (Şaka yapmıyoruz. Yazmışlığımız vardır. Google'a bakın)

Ama zirve, Alman Focus dergisine verdiği röportajdır. 'Türkiye'de can ve mal güvenliği olduğunu söyleyemem' demişti Alman'a!..

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Peki Özgür Eş Başkan döneminde ne değişti?

Erdoğan bunları Kıbrıs'a davet etti, gittiler. Gûya milli bir duruş sergilediler.

Ama fazla dayanamadılar. Aradan bir hafta geçti, CHP 'kendi normaline' döndü.

CHP'li vekil Namık Tan 'Mavi Vatan' mefkuresine 'masal' dedi.

Yunan'ın dediğini dedi. Emperyalistlerin gözleri parladı.

Selefi Ünal Çeviköz de "Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyordu.

Bugün CHP'ye göre 'Mavi Vatan' masal!

Evet CHP değişti. Gayri milli duruşta çıtayı yükseltti.

Yine Yunan'ın yüreğine su serpti ve dahi emperyalistlerin sözcülüğünü yaptı.

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Onun için 'olmaz' diyoruz. Milli olmaya bünyeleri müsait değil.

CHP normalleşmez.

Normalleşse CHP olmaz!..”