0553 313 94 23

Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeleri

Serin bir şeyler yemek ya da farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız yoğurtlu kereviz salatasının tadına bakabilirsiniz. Besleyici olmasının yanı sıra oldukça pratik olan kereviz salatası ile çocuklarınıza kereviz yedirmeyi başarabilirsiniz. Peki, yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? İşte yoğurtlu kereviz salatası tarifi…

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:07
Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeleri

Serin bir şeyler yemek ya da farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız yoğurtlu kereviz salatasının tadına bakabilirsiniz. Besleyici olmasının yanı sıra oldukça pratik olan kereviz salatası ile çocuklarınıza kereviz yedirmeyi başarabilirsiniz. Peki, yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? İşte yoğurtlu kereviz salatası tarifi…

Malzemeler

1 orta boy kereviz
350 gr süzme yoğurt
3 diş sarımsak
200 gr dövülmüş ceviz
Zeytinyağı

Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Öncelikle sarımsakları rendeleyerek yoğurt ile karıştırın. Üzerine önceden parçaladığınız cevizlerin bir kısmını ekleyin. Diğerleri üzerinde süsleme olarak kullanılacak. Daha sonra kerevizleri soyarak temizleyin. Temizlediğiniz kerevizi rendeleyin. Yoğurdu ve kerevizi bir kabın içinde birleştirin. Servis tabağına aldığınız kerevizlerin üzerine serpin. Son olarak da azıcık zeytinyağı gezdirin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 19:07
  1. Yemek
  2. Yemek tarifleri
  3. En güzel Yemek tarifleri
  4. Kolay Yemek tarifleri
  5. Yemek yap
  6. Yemek yapma
  7. Kolay yemekler
  8. Güzel yemek yap
  9. Yemek tarifi
  10. Yoğurtlu kereviz salatası
  11. Yoğurtlu kereviz salatası yapma
  12. Yoğurtlu kereviz salatasıyapımı
  13. Yoğurtlu kereviz salatasınasıl yapılır
  14. Yoğurtlu kereviz salatası tarifi
  15. Yoğurtlu kereviz salatası püf noktaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeleri
    1. Yoğurtlu kereviz salatası nasıl..
    2. Sütlü kereviz çorbası nasıl yapılır?..
    3. Trump'tan küstah tehdit: Türkiye..
    4. İrmik helvası nasıl yapılır? Lezzetli..
    5. Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?..
    6. Enginar dolması yemeği nasıl yapılır?..
    7. Biber dolması yemeği nasıl yapılır?..
    8. Pentagon'dan Suriye açıklaması:..
    9. Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve..
    10. Barzani’den Suriye açıklaması! ‘Endişe..
    11. Bebeklerde kabızlık neden olur?..
    12. Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı..
    13. Çocuklarda iştah açmak için ne..
    14. Operasyon öncesi kritik açıklama:..
    15. Müezzini darp eden darbeci..
    16. Çocuklarda dil gelişimi için neler..
    17. ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş..
    18. Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek..
    19. CHP'yi sarsan gelişme! Öztürk..
    20. Erdoğan açıkladı: Sırbistan'da Türk..
    21. Çobanbey nerede?
    22. İnanılmaz anlar! Fırlatılan füze yolcu..
    23. Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı..
    24. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    25. Yeni parti kuracak olan Öztürk..
    26. İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe'..
    27. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış..
    28. Göbek deliği iltihabı hangi bölüm..
    29. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
    30. Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma..
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'