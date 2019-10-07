Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeleri

Serin bir şeyler yemek ya da farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız yoğurtlu kereviz salatasının tadına bakabilirsiniz. Besleyici olmasının yanı sıra oldukça pratik olan kereviz salatası ile çocuklarınıza kereviz yedirmeyi başarabilirsiniz. Peki, yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? İşte yoğurtlu kereviz salatası tarifi…

Malzemeler

1 orta boy kereviz

350 gr süzme yoğurt

3 diş sarımsak

200 gr dövülmüş ceviz

Zeytinyağı

Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Öncelikle sarımsakları rendeleyerek yoğurt ile karıştırın. Üzerine önceden parçaladığınız cevizlerin bir kısmını ekleyin. Diğerleri üzerinde süsleme olarak kullanılacak. Daha sonra kerevizleri soyarak temizleyin. Temizlediğiniz kerevizi rendeleyin. Yoğurdu ve kerevizi bir kabın içinde birleştirin. Servis tabağına aldığınız kerevizlerin üzerine serpin. Son olarak da azıcık zeytinyağı gezdirin.