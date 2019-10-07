Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu kereviz salatası tarifi malzemeleri
Serin bir şeyler yemek ya da farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız yoğurtlu kereviz salatasının tadına bakabilirsiniz. Besleyici olmasının yanı sıra oldukça pratik olan kereviz salatası ile çocuklarınıza kereviz yedirmeyi başarabilirsiniz. Peki, yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? İşte yoğurtlu kereviz salatası tarifi…07 Ekim 2019 Pazartesi 19:07
Serin bir şeyler yemek ya da farklı bir salata tarifi denemek istiyorsanız yoğurtlu kereviz salatasının tadına bakabilirsiniz. Besleyici olmasının yanı sıra oldukça pratik olan kereviz salatası ile çocuklarınıza kereviz yedirmeyi başarabilirsiniz. Peki, yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır? İşte yoğurtlu kereviz salatası tarifi…
Malzemeler
1 orta boy kereviz
350 gr süzme yoğurt
3 diş sarımsak
200 gr dövülmüş ceviz
Zeytinyağı
Yoğurtlu kereviz salatası nasıl yapılır?
Öncelikle sarımsakları rendeleyerek yoğurt ile karıştırın. Üzerine önceden parçaladığınız cevizlerin bir kısmını ekleyin. Diğerleri üzerinde süsleme olarak kullanılacak. Daha sonra kerevizleri soyarak temizleyin. Temizlediğiniz kerevizi rendeleyin. Yoğurdu ve kerevizi bir kabın içinde birleştirin. Servis tabağına aldığınız kerevizlerin üzerine serpin. Son olarak da azıcık zeytinyağı gezdirin.
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