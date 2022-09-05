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Kadın - Aile Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kek tarifi:
Kadın - Aile

Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kek tarifi:

Çayın yanına leziz bir kek hazırlamak isteyenler 'Yoğurtlu kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yoğurtlu kek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü yoğurtlu kek tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-09-05 13:30:00 -
Yoğurtlu kek nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis kek tarifi:

Çayın ya da kahvenin yanına leziz bir tarif arayanlar 'Yoğurtlu kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, tam ölçülü kek tarifi:

Tam ölçülü nefis kek tarifi:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı yağ
  • 1 adet limon kabuğu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 su bardağı un

Yoğurtlu kek nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine şeker ve yumurtayı alıp iyice karıştırın,

Şeker iyice eridikten sonra yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

Unu ise eleyerek ilave edin.

Son olarak limon kabuğunu hamura ilave edin.

Yağladığınız kek kalıbına hamuru boşaltın.

Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 50 dakika keki pişirin.

Afiyet olsun.

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