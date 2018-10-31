Yoğurtlu bitlis lokması

MALZEMELER

3 adet yumurta

5 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı susam

1 paket vanilya

6-7 çorba kaşığı un



KIZARTMAK İÇİN

Sıvıyağ

ŞERBET İÇİN

İki buçuk su bardağı tozşeker

İki buçuk su bardağı su

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için de şeker ve suyu kaynatın. Soğumaya bırakın. Bir kaba yumurta, zeytinyağı, yoğurt, karbonat, susam, vanilya ve unu koyun. Bütün malzemeleri boza kıvamına gelene dek çırpın. Yağı ocağa koyup, kızdırın. Kızan yağın içine hazırlanan hamurdan tatlı kaşığı ile alıp yavaş yavaş dökün. Kızarana dek sık sık karıştırın. Kızaran hamurları bir servis tabağına alın. Bir kenarda ılınmaya bırakın. Hazırlanan şerbeti bir kaseye koyun. Kızaran ılık hamurları şerbete batırıp, servis yapın.