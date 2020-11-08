Yoğurtlu ayva salatası nasıl yapılır?
Ayva salatası tarifi |Ayva ölçülü tüketildiğinde sağlık açısından son derece yararlı bir meyvedir. Bu leziz meyveyle yemekler hatta tatlılar bile hazırlamanız mümkün. Peki, ayvadan salata yapılır mı? | ayva salatası olur mu? | Yoğurtlu ayva salatası tarifi | Yoğurtlu ayva salatası gerekli malzemeler
Ayva salatası yapılışı | Ayva içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kalp sağlığı ve bağırsaklar için son derece faydalıdır. Bu leziz meyveyi gönül rahatlığıyla yemeklerde kullanabilirsiniz. Peki, ayva salatası olur mu?
Yoğurtlu ayva salatası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet orta boy ayva
- 2 adet orta boy kereviz
- 30 gram taze zencefil
- 1 adet limonun suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2-3 diş sarımsak
- Yarım kilo süzme yoğurt
- Ceviz
- Tuz
Yoğurtlu ayva salatası nasıl yapılır?
Öncelikle zencefili soyun ve incecik rendeleyin.
Zencefili bir kaseye alın ve üzerine limon suyunu dökün.
Ardından ayva ve kerevizi rendeleyin.
Ayva ve kerevizi zencefil ile karıştırın.
Sarımsakları havanda dövün.
Cevizi ise bıçakla küçültün.
Ardından tüm malzemeyi birleştirip güzelce karıştırın.
Salatayı servis tabağına altığınızda üzerini taze yeşillikler ve cevizle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.