Yoğurtla tüketildiğinde akciğeri temizliyor!
Keçi boynuzu pekmezi hem sağlığa faydalıdır hem de enerji verici bir özelliğe sahiptir. Düzenli tüketildiğinde çok daha faydalı hale gelmektedir. Yoğurtla tüketildiğinde akciğeri temizliyor!
Keçi boynuzu ve pekmezi Birçok hastalığa iyi gelmektedir. Halk arasında harnup pekmezi olarak da anılmaktadır. Keçi boynuzunun direkt tüketilmesi kadar hatta belki daha fazla sağlıklıdır.
İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu yoğurt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. Düzenli tüketildiğinde sağlığımıza birçok faydası bulunan mucizevi besin keçiboynuzunun pekmezi de yapılır. Yoğurt ve süt gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde faydası katlanarak artan keçiboynuzu bakın hangi hastalıklara şifa oluyor.
Akciğerleri temizliyor
Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor. Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.
İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını Geleneksel Tıp konusunda uzman Dr. Muammer Yıldız sizler için derledi, işte o maddeler…
Kemikleri güçlendirir
Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.
Öksürüğe iyi geliyor
Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.
Kabızlığı önler
Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.
Kan kolesterolünü kontrol ediyor
Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.
Akciğerleri temizliyor
Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.
Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.
Yüksek tansiyonla savaşıyor
Keçiboynuzu kafeinsiz olduğu için yüksek tansiyonla mücadele etmek için yararlıdır. Kafein, tansiyonun yükselmesine neden olan bir maddedir.
Kanseri önleme özelliği barındırıyor
Keçiboynuzu içerisinde doğal polifenol ve antioksidan barındırmasından dolayı kanseri önleyici etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu maddeler vüdumuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olurlar.
Osteoporoz ve çocuk felci ile savaşır
Keçiboynuzu içindeki yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve gallik asit sayesinde osteoporoz ve çocuk felci ile mücadelede etmye yardımcı olur. Bu nedenle çocuk felcine duyarlı veya çocuk felci olan çocuklar için şiddetle tavsiye edilir.
Sindirim problemlerini düzenliyor
Keçiboynuzu içindeki doğal şekerler gevşek dışkıyı kalınlaştırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda keçiboynuzunun küçük çocuklarda ve yetişkinlerde ishali tedavi ettiği, sindirim problemlerini azalttığı ortaya çıkmıştır.
Neden keçiboynuzu yemeliyiz?
- Diyetinize keçiboynuzu eklemek size sağlığınız açısından birçok fayda sağlayabilir.
Keçiboynuzu doğal liflerle donatılmış olduğundan ve kafein içermediğinden yüksek tansiyonu olan insanlar için ideal bir besin kaynağıdır.
- Düşük şeker ve yağ içeriği de kilo vermek isteyen insanlar için faydalı bir seçenektir ve çikolata yerine geçer. İçeriğindeki yüksek A ve B2 gibi vitaminlerde cildiniz ve göz sağlığınız için iyidir.
- Diş ve diş eti sağlığında destek sağlar.
- Astım ve bronşit tedavisinde kullanılır.
- Alerji tedavisinde kullanılır.
- İyi bir antioksidandır.