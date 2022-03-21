Yoğurtla tüketildiğinde akciğeri temizliyor!

Keçi boynuzu ve pekmezi Birçok hastalığa iyi gelmektedir. Halk arasında harnup pekmezi olarak da anılmaktadır. Keçi boynuzunun direkt tüketilmesi kadar hatta belki daha fazla sağlıklıdır.

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu yoğurt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. Düzenli tüketildiğinde sağlığımıza birçok faydası bulunan mucizevi besin keçiboynuzunun pekmezi de yapılır. Yoğurt ve süt gibi besinlerle birlikte tüketildiğinde faydası katlanarak artan keçiboynuzu bakın hangi hastalıklara şifa oluyor.

Akciğerleri temizliyor

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor. Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını Geleneksel Tıp konusunda uzman Dr. Muammer Yıldız sizler için derledi, işte o maddeler…

Kemikleri güçlendirir

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

Öksürüğe iyi geliyor

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kabızlığı önler

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

Kan kolesterolünü kontrol ediyor

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

Akciğerleri temizliyor

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor.

Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.

Yüksek tansiyonla savaşıyor

Keçiboynuzu kafeinsiz olduğu için yüksek tansiyonla mücadele etmek için yararlıdır. Kafein, tansiyonun yükselmesine neden olan bir maddedir.

Kanseri önleme özelliği barındırıyor

Keçiboynuzu içerisinde doğal polifenol ve antioksidan barındırmasından dolayı kanseri önleyici etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu maddeler vüdumuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olurlar.

Osteoporoz ve çocuk felci ile savaşır

Keçiboynuzu içindeki yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve gallik asit sayesinde osteoporoz ve çocuk felci ile mücadelede etmye yardımcı olur. Bu nedenle çocuk felcine duyarlı veya çocuk felci olan çocuklar için şiddetle tavsiye edilir.

Sindirim problemlerini düzenliyor

Keçiboynuzu içindeki doğal şekerler gevşek dışkıyı kalınlaştırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda keçiboynuzunun küçük çocuklarda ve yetişkinlerde ishali tedavi ettiği, sindirim problemlerini azalttığı ortaya çıkmıştır.

Neden keçiboynuzu yemeliyiz?