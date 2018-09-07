THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Yoğurt maskesi ile sizde cildinizi arındırın. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır? Yoğurtlu peeling yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

07 Eylül 2018 Cuma 18:36
Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Peeling sayesinde cildini yaz mevsiminin olumsuz etkilerinden arındırabilir, kremleri cildinize daha kolay uygulayabilirsiniz. Peeling’i haftada 1 ya da 2 kez yapmanız yeterli. Ilık bir duş sonrası peeling yapmak ise gözenekler açılacağı için daha etkili. Peeling malzemesini fırça yardımıyla, göz ve ağız çevresini boş bırakacak şekilde uygulamalı ve yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da ılık suyla güzelce durulanması gerekiyor. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır?

- Yoğurt, cilt bakımında yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. Ciltteki kiri ve ölü deri hücreleri arındırır. Aynı zamanda cildi besler ve güçlendirir.

-2 çay kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvama gelen karışım cilde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kadar ciltte bekletilir. Daha sonra cilt soğuk su ile durulanır.

-Uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 18:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da kanlı olay: 2 kişi öldü
    1. Ankara'da kanlı olay: 2 kişi öldü
    2. Elazığ'da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi..
    3. Ankara nöbetçi eczane Keçiören
    4. Beyaz leblebinin faydaları saymakla..
    5. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    6. Doğum kontrol hapı kullanıyor ve..
    7. Selanik tatlısı nasıl yapılır?
    8. Bakan açıkladı: O gemiyi tespit ettik!
    9. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    10. Ankara'da nöbetçi eczaneler 7 Eylül..
    11. Baş dönmesi basit bir haberci
    12. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    13. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    14. Gözlük camını temizlemek için...
    15. Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor..
    16. Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...
    17. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    18. 3'lü zirve sonrası Erdoğan'dan kritik..
    19. Diyanet 9500 imam müezzin Kur'an..
    20. Burak Yılmaz, Trabzonspor'u TFF'ye..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20